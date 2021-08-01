6 beklerken 11 yavru doğurdu, sahiplendirilecekler

Niksar Küçük Sanayi Sitesi'nde hurdacılık yapan 39 yaşındaki Metin Kaya'nın “Mişa” adlı Alman kurdu cinsi köpeği bir batında 11 yavru doğurdu.

6 yaşındaki Alman kurdu köpeğine son bir yıldır kendisinin baktığını belirten Kaya, "Yaklaşık bir ay önce bir batında 11 tane yavru dünyaya getirdi ve bize sürpriz yaptı.Hepsi de çok sağlıklı. Yavrularımız bir aylık oldu, şu anda anne sütü emiyorlar. Biraz daha büyüdükleri için bu günden itibaren tavuk suyu, çorba gibi sulu şekilde ek gıda vermeyi de düşünüyorum. Mişa yavrularına kimseyi yaklaştırmıyor. Benimle arası iyi tabii, benim için sakıncası yok. Onları sevdiğimi ve koruduğumu anlıyor” dedi.

Köpeği 6 ya da 7 tane yavru yapar diye beklerken 11 tane yavrusu olmasına şaşırdığını ifade eden Kaya, “11 yavruyu gören duyan şaşırıyor. Yavrular doğduktan sonra duyanlar geldi, sahiplenmek istediklerini söylediler. Şu anda zaten çoğunu sahiplendirdik, ama şimdi henüz küçükler anne sütü emiyorlar. Tamamen annesinden ayrılacak duruma gelince sahiplerine vereceğiz” diye konuştu.

Sedat Özata

