6 bin liralık televizyon hırsızlığı kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerindeki bir binada 3 Temmuz'da meydana gelen hırsızlık olayı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, G.A. isimli kadına ait 6 bin TL değerindeki 2 adet televizyonun çalınması olayını Ahmet Ö.'nün (24) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli şahıs Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınırken, bahse konu televizyonlar da ele geçirildi. Şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan televizyon hırsızlığına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde maskeli bir şahsın apartmana girdiği, bir süre sonra elinde televizyonla apartmandan ayrıldığı görülüyor.

Sadık Kahraman

