6 Gollü maçta kazanan yok

FENERBAHÇE 3-3 İSTANBULSPOR

Maçtan Dakikalar

22. dakikada sol taraftan Mert Hakan'ın kullandığı korner sonrası kafalardan seken topa Szalai'in yarım vole vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

25. dakikada Emre Mor'un ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Alp, topu oyun alanına çeldi. Pozisyonu takip eden Arda Güler altı pas çizgisi önünden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak sağ kale direğine de çarparak filelere gitti. 1-0



51. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazdan Arda Güler'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 2-0

53. dakikada İstanbulspor atağında Eze'nin çalımlarla ceza sahası içine girip sol ayağı ile yaptığı pozisyonda top savunmada Ferdi Kadıoğlu'nun eline temas etti. VAR uyarısını dikkate alan hakem Kadir Sağlam, penaltı noktasını gösterdi.

56. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere Ethemi'nin sağ ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın sağından filelerle buluştu. 2-1

66. dakikada hızlı gelişen İstanbulspor atağında topla buluşan Ethemi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, savunmaya da çarparak filelerle buluştu. 2-2

69. dakikada sol taraftan Alioski'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşu sonrası top, sol kale direğinin hemen yanından auta gitti.

71. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Valencia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan içeri çevirdiği pasta kale önünde Joao Pedro'nun dokunuşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-2



90+6. dakikada Emir Kaan'ın sağ taraftan açtığı ortada yakın direkte kafa vuruşunu yapan Eze, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-3

Stat: Ülker

Hakemler: Kadir Sağlam, İbrahim Bozbey, Anıl Usta

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Szalai, Samet Akaydin (Serdar Aziz dk. 75) Alioski, İsmail Yüksek (Arao dk. 85 ?), Arda Güler (Rossi dk. 90+3 ?), Mert Hakan Yandaş (Crespo dk. 85 ?), Emre Mor (İrfan Can Kahveci dk. 75), Pedro, Valencia

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Dursun, Osayi, Oosterwolde, Peres

Teknik Direktör Jorge Jesus

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Deli, Mehmet Yeşil (Ertuğrul Ersoy dk. 74), Duhan Aksu (Ali Yaşar dk. 75), Muhammer Sarıkaya, Kerem Şen (Topalli dk. 64), Loshaj (Emir Gültekin dk 81 ?), Rroca, Ethemi (Lokilo dk. 81 ?), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Veliu, Oğuzhan Berber, Guri, Mehremic

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Arda Güler (dk. 25 ve 51), Joao Pedro (dk. 71) (Fenerbahçe) Ethemi (dk. 57 ve 66), Eze (90+6) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Emre Mor, Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) Okan Erdoğan, Ethemi, Ertuğrul Ersoy (İstanbulspor)

Yunus Kılıç - Samet Yalçın



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