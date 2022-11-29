6 gündür kayıp olan Sedanur için köylüler de seferber oldu

Gazipaşa'da 24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ'ın (21) ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulunmuştu. Altıncı günde de haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ortaya çıkmıştı. Arama çalışmalarını Koru Sahili'nde yoğunlaştıran polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, genç kızı bulmak için seferber olmuştu.

Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri, dalgıçlar ve özel eğitimli kadavra köpeklerinin katılımıyla arama faaliyeti gerçekleştirmişti.

Perşembe günü ortadan kaybolan ve izine rastlanamayan genç kızın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sona erdi. Arama çalışmalarına katılan polis, jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri bölgeden ayrıldı.

Geylani Topaloğlu



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