'6 ilçeye 6 devlet ilkokulu' projesinde 2. ilkokulun teslim töreni gerçekleştirildi

Devlet protokolünü bir araya getiren açılış ve teslim törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediyesi Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve aralarında milletvekilleri, belediye başkanlarının da olduğu çok sayıda davetli katıldı.

7 ayda yapımı tamamlanarak eğitime hazır hale getirilen Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, 25 bin metrekare arazi üzerine kuruldu. İçerisinde 60 metrekarelik 16 adet sınıf, fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, tam donanımlı müzik odası, yönetim ve idari ofisler, öğretmen odaları ve sergi holleri bulunan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele, aynı zamanda 4.500 metrekarelik oyun alanına sahip. 100 palmiye ile ağaçlandırılan okulum iç mekânlarına ise 60 sanat eserinin yerleşimi yapıldı. Okulun yapımı aşamasında 3.500 metrekare asfalt, 4.000 metreküp beton ve 6.500 metrekare parke kullanıldı.

Teslim ve açılış töreninde sırasıyla Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'yi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'na teslim etti.

“Bu topraklarda daim olmak, sarsılmayacak kökler salmak, Anavatan Türkiyemizle ortak köklerimizden aldığımız güçle, dünya ile bütünleşmek en büyük hedefimizdir.”

Aralık 2020'de KKTC'nin 6 ilçesinin her birine birer devlet ilkokulu inşa etme kararı aldıkları toplantının üzerinden henüz bir yıl geçmeden Lefkoşa ve İskele'deki okulları teslim etmekten duydukları memnuiyeti dile getiren Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “İskele'nin ardından açılışını yapacağımız bir sonraki okulumuz Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa olacak. Güzelyurt, Lefke ve Girne'de ülke çocuklarına kazandıracağımız okullarımızın temellerini de en kısa sürede atarak yatırımlarına başlayacağız” dedi.

“Kıbrıs Türk toplumunun ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin bu topraklarda daim olması, sarsılmayacak kökler salması, Anavatan Türkiye'mizle ortak köklerimizden aldığımız güçle, dünya ile bütünleşerek evrensele ulaşması en büyük hedefimizdir. Pek çok projemizi dünyaya açma uğraşımızın sebebi de budur” ifadesini kullanan Günsel, “Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin, tüm çocuklarımıza ve KKTC'ye hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Günsel Ailesi'nin ortaya çıkardığı bu güzellikler ve değerler, KKTC'nin başarısıdır. Bununla övünüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 ayda tamamlanan, 500 öğrenci kapasiteli ve tam donanımlı İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Günsel Ailesi'nin imkânsızı başararak kısa sürede böyle güzel bir eğitim kurumunu KKTC'ye kazandırmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KKTC'de güzel şeylerin olduğuna vurgu yapan Ersin Tatar, geleceğe umutla bakabilmek için kurum ve kuruluşların ürettiklerine saygı duyulması gerektiğini ve gençlere de bunu aşılamanın bir görev olduğunu söyledi.

KKTC'nin, maruz kaldığı siyasi engellemelere karşın çok önemli şeyler başardığını söyleyen Tatar, “Günsel Ailesi'nin ortaya çıkardığı bu güzellikler ve değerler, KKTC'nin başarısıdır. Bununla övünüyoruz” dedi. Tatar, “Federal temelde bir ortaklık anlaşmasını asla kabul etmeyeceğimizi her yerde söylüyoruz. KKTC daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Eskiden tek bir sınıfta birçok öğrenciye ders verilirdi, bu imkânlar yoktu. Fakat şimdi ne mutlu bize ki böyle güzel, donanımlı bir okulda bizim çocuklarımız eğitim alacak. Yarım asırda KKTC insanı büyük işler başarmıştır. İlerlemeye, gelişmeye ve geleceğe güvenle bakmaya da devam edecektir. Bu okulun KKTC'ye kazandırılmasında emeği geçen Günsel Ailesi'ne, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'na ve katkı koyan herkese teşekkürü bir borç bilirim” diyerek sözleriyle son verdi.

“Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına ve gelecek nesillere armağan ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor.”

Yakın Doğu Oluşumu'nun “6 ilçeye 6 devlet ilkokulu” projesinin adım adım hayata geçtiğini söyleyen Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu, “Günsel Ailesi, imza attığı büyük işlerin yanı sıra KKTC çocuklarına ve gelecek nesillerine armağan ettiği Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulları ile ülkenin geleceğine çok önemli bir harç koyuyor” dedi.

KKTC'ye uygulanan ambargolara değinen Dr. Faiz Sucuoğlu, KKTC'ye uygulanan ambargolara rağmen Günsel Ailesi'nin eğitim, sağlık, otomotiv, sanat, bilim gibi birçok alanda yılmadan kararlı bir şekilde yoluna devam ettiğini söyledi. Kaliteli eğitim kurumlarında yetişen çocukların ülkeyi ileriye taşıyacaklarını söyleyen Başbakan Faiz Sucuoğlu, Günsel Ailesi'ne “İyi ki varsınız” sözleriyle seslendi.

Tüm dünyada olduğu gibi pandemi koşullarında zorlu günler geçirildiğine vurgu yapan Başbakan Sucuoğlu, “Bir ülkenin geleceğinde en önemli faktör eğitimdir” diyerek pandemi koşullarının eğitimi engellemesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'de vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişeceğini söyleyen Sucuoğlu, “Ülkeye kazandırılan bu eserde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“Eğer geleceği düşlüyor ve geleceği planlıyorsak çocuklara ve eğitime altyapı hazırlayıp yatırım yapmamız gerekiyor”

Temel atma töreninden sadece 7 ay sonra Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'yi teslim almaktan duyduğu heyecanı vurgulayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Günsel Ailesi'nin girişimi ile KKTC çocuklarına, öğrencilerine, geleceğine yönelik büyük adımlar atıldı. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her biri Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilmeli, Dr. Fazıl Küçük gibi mücadele edebilmeli, her biri Rauf Denktaş gibi bu ülkenin geleceğini kurabilmenin hayallerini gerçekleştirmeli. İşte tüm bunların olabilmesi için de bu okullara ihtiyaç vardır” dedi.

Henüz bir yıl dolmadan iki büyük okulun açılışının yapılmasının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Olgun Amcaoğlu, “Önce bir baba olarak, daha sonrada Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak, burası için gecesini gündüzüne katan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Amcaoğlu konuşmasın sonunda “Geleceği düşlemek ve geleceği planlamak istiyorsak çocuklara ve eğitime altyapı hazırlayıp yatırım yapmamız gerekiyor. Tüm bu yatırımlara öncülük ettiği için başta Günsel Ailesi'ne ve destek veren tüm kurul ve kuruluşlara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“İskele bölgesinde ikinci bir devlet okulunun açılması en büyük hayalimizdi. Bu hayalimiz Günsel Ailesi sayesinde gerçeğe dönüştü”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu açılış konuşmasına başlarken, 23 Nisan Cumhuriyet Bayramında temelleri atılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin KKTC'nin Cumhuriyet Bayramı haftasında açılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. İskele bölgesinde ikinci bir devlet okulunun açılmasının en büyük hayallerinden biri olduğunu söyleyen Hasan Sadıkoğlu, bu hayallerinin Günsel Ailesi ile birlikte gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi.

Sadıkoğlu, “Dünya Çocuk Hakları Günü arifesinde tekrar etmek istiyorum ki, eğitim her çocuğun hakkıdır. Çocuklar geleceğimizdir, geleceğimize sahip çıkalım” diyerek açılan Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu İskele'nin eğitim hayatı için hayırlara vesile olmasını diledi.