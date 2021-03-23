6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı 10 katlı binanın 6. katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Buca Muradiye Camisinde cenaze namazı kılınan akademisyen İbrahim Gündoğan, cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında Bornova Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi.

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hakan Polat - Ali Gözeten

