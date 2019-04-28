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6 kez dolandırdı, son işinde bahçıvan kılığındaki polise yakalandı

6 kez dolandırdı, son işinde bahçıvan kılığındaki polise yakalandı
6 kez dolandırdı, son işinde bahçıvan kılığındaki polise yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşlı bir adamı 6 kez dolandıran şahsı, son girişiminde çöpçü ve bahçıvan kılığındaki polisler yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki Niyazi Ç. telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan ve adının PKK'ya karıştığın ve bu dosyanın kapatılabilmesi için para isteyen çeteye tanıdıklarından borç alıp 6 kez parça parça halinde toplam 450 bin TL elden para verdi. Kendisinden 7. kez 100 TL para istenmesi üzerine Merzifon Emniyet Müdürlüğüne giden yaşlı adam durumu polislere anlattı. Plan yapan polisler çöpçü ve bahçıvan kılığına girip yaşlı adam ile bir parkta buluşan dolandırıcılık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Soluk kesen operasyon polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi. 

Gözaltına alınan Şanlıurfa doğumlu Mahmut T. (42) polise verdiği ifadesinde Samsun'da kebap ustalığı yaptığını ve borçlarından dolayı bu kolay para kazanma yolunu tercih ettiğini söyledi. Polis, diğer çete üyelerinin de peşine düştü.  

Murat Çelik

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