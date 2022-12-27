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6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı
6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde bir balıkçı, kıyıda gördüğü ahtapotu yakalamak için denize atladı. 6 kilo 200 gram ağırlığında olan ahtapotu elleriyle yakalayan balıkçının o anları kameralara yansıdı.

6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı - Tıkla İzle

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı. Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Ali İhsan Çiftçi

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