6 kiloluk ahtapotu denize atlayıp eliyle yakaladı

İzmir'de balıkçılık yapan Sezer Yavuz, Güzelbahçe Balıkçı Barınağında bir ahtapotun kıyıda olduğunu fark etti. Yavuz, önce kıyıdan uzanarak ahtapotu almak istedi; ama başarılı olamadı. Bunun üzerine Sezer Yavuz, birden suya atladı, ahtapotu eliyle yakaladı. Yavuz, ahtapotu bin bir zorlukla kıyıya alırken, çevredeki diğer balıkçılar bu durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balıkçının ahtapotu yakaladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Ali İhsan Çiftçi

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.