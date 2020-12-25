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6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor
6 kişilik aile harabe evde yaşam mücadelesi veriyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 2 yıldır harabe bir evde eşi ve 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren 60 yaşındaki Bilge Ayverdi yardım bekliyor.

Kulp ilçesi Hamzalı Mahallesi Cami Kümeevleri mevkiinde ikamet eden 6 nüfuslu Ayverdi ailesi, zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalışıyor. Maddi imkansızlıklardan dolayı zor günler yaşayan aile, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Hiçbir gelir kaynaklarının olmadığını dile getiren Bilge Ayverdi, "Maddi durumum iyi değil. Geçimimizi sağlayamıyoruz. Evimin bir kısmı çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Çaresizlikler içerisindeyiz. Gidecek yerimiz olmadığı için mecburi olarak bu evde yaşamaya devam ediyoruz. Evimiz kullanılmaz hale geldiği için bu evi acilen tahliye etmek zorundayız. Ancak maddi imkansızlıklardan dolayı ev kiralayabilecek imkanımız da yok. 6 nüfuslu bir aileyim, geçinemiyorum. Çaresiz yetkililere sesleniyorum, lütfen sorunumuzla ilgilenerek bize yardım edin" dedi.

Muhsin Taş

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