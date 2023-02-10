6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü

Yıkılan 5 katlı Arzu Apartmanı'nda dün bir asker ses duyunca ekipler buraya yöneldi. Binada 9 kişinin sağ olduğu belirlenince hummalı çalışma başlatıldı. Depremin 102'nci saatine kadar aynı aileden 6 kişi sağ olarak çıkarıldı. 3 kişinin daha canlı olarak çıkarılması için dinleme işleminin sürdüğü bildirildi. O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Refik Fidan - Süleyman Cenk İdaye

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