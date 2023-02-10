İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü

6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü
6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 5'inci gününde kurtarma çalışmaları 100 saati geçmesine rağmen birçok noktadan insanlar sağ olarak çıkarılıyor. Hatay İskenderun'da bu sabah 6 kişinin kısa süre içinde canlı olarak çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nda çalışmalar sürüyor. O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

6 kişinin canlı çıkarıldığı Arzu Apartmanı'nın dron görüntüsü - Tıkla İzle

Yıkılan 5 katlı Arzu Apartmanı'nda dün bir asker ses duyunca ekipler buraya yöneldi. Binada 9 kişinin sağ olduğu belirlenince hummalı çalışma başlatıldı. Depremin 102'nci saatine kadar aynı aileden 6 kişi sağ olarak çıkarıldı. 3 kişinin daha canlı olarak çıkarılması için dinleme işleminin sürdüğü bildirildi. O bina İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Refik Fidan - Süleyman Cenk İdaye

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.