6 köyün zeytinliğini yaktı, köylüler nöbete durdu

İlçeye bağlı Boynuyoğun, Işıklı, Çiniyeri, Dereli, Kürdüllü ve Peşrefli köyleri kırsalında yaklaşık 1 haftadır geceleri zeytin bahçelerinde başlayan esrarengiz yangınlar yöre halkını tedirgin etti. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kasten çıkarılan yangınlar yüzünden geceleri köylüler zeytin bahçelerinde nöbet tutarken, jandarma ve itfaiye ekipleri ise uykusuz geceler geçiriyor.

1 şüpheli gözaltında

Tire Jandarması, yangınların görüldüğü toplam 6 köyün kırsalında geniş güvenlik önlemleri aldı. Kilit noktalarda devriye gezen ve nöbet tutan ekiplerin çabası sonuç verdi. Güvenlik güçleri önceki gece yine arazide çıkan bir yangının ardından bölgede 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, ifadesi alınmak üzere Tire Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yakup Fatih Şaşmaz



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.