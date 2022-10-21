6 maçlık hasret sona erdi! Antalyaspor 90+7'de kazandı

Maçtan dakikalar
16. dakikada ceza sahası çağ çaprazından içeri giren Ethemi'nin şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
22. dakikada Güray Vural'ın soldan pasında ceza alanı içinde topla buluşan Wright'ın şutu üstten auta gitti.
24. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta, Larsoon'un şutu kalecide kaldı.
27. dakikada ceza sahası içinde Emir Gültekin'in arka direğe yönelen röveşatasını Mehremic dokunarak ağlarla buluşturdu. 0-1
35. dakikada Nakajima'nın ara pasında ceza sahasına giren Larsson'un vuruşu kalecinin ayağından kornere çıktı.
36. dakikada sağ kanattan Fernando'nun ceza alanı içine kestiği ortada Luyındama'nın kafası kalecide kaldı.
41. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın şutunu kaleci direk dibinden kornere çeldi.
44. Ethemi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emir Gültekin'in şutunu kaleci çıkardı.
45. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Fernando Martins'in şutu kalecinin sağından ağlara gitti. 1-1
53. dakikada Fernando Martins'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde topa iyi yükselen Ömer Toprak'ın kafa vuruşunu kaleci Jensen kornere gönderdi.
56. dakikada Ufuk Akyol'un hatalı pasında araya giren Ethemi'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci güçlükle çeldi.
62. dakikada Proca, Ghacha'ya yaptığı faulün ardından ikici sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
71. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza alanı dışında önünde bulan Ufuk Akyol'un sert şutu kalecide kaldı.
90+7. dakikada Fernando Martins'in ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Gökdeniz Bayraktar'ın kafası üst direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Luyindama'nın vuruşunu kale çizgisi önünde Veysel Sarı tamamladı. VAR kontrolünün ardından hakem Ümit Öztürk golü verdi. 2-1
Stat: Corendon Airlenes Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çiçek, Ömer Tevfik Özkoç
FTA Antalyaspor: Alperen Uysal, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak (Veysel Sarı dk. 90), Luyindama, Güray Vural, Fernando Martins, Ufuk Akyol (Soner Aydoğdu dk. 76), Larsson (Gökdeniz Bayrakdar dk. 76), Nakajima (Luiz Adriano dk. 63), Sinan Gümüş (Ghacha dk. 46), Haji Wright
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Kudriashov, Admir Mehmedi, Hakan Özmert
Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groenendijk
İstanbulspor: Jensen, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Mehremic, Oğuzhan Berber (Kağan Miray dk. 78), Muammer Sarıkaya, Rroca, Ali Yaşar (Tuncer Duhan Aksu dk. 65), Topalli (Melih Kabasakal dk. 65), Ethemi (Abazaj dk. 57), Emir Kaan (İbrahim Yılmaz dk. 78)
Yedekler: Alp Arda, Abdullaj Dijlan Aydın, Aldın Cajic, Owusu, Guri
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Mehremic (dk. 26) (İstanbulspor), Fernando Martins (dk. 45), Veysel Sarı (dk. 90+7) (FTA Antalyaspor)
Kırmızı kart: Proca (dk. 62) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Wright, Larsson, Ghacha (FTA Antalyaspor), Mehmet Yeşil, Jensen, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)
İsa Akar-Ahmet Serdar Eser
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