6 metreyi bulan karda yol açma mücadelesi

Bitlis İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bölgenin zorlu şartlarına rağmen köylerde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mart ayında Bitlis merkeze toplam yağan kar miktarı yaklaşık 4,5 metre olurken, ekipler kış boyunca yürüttükleri karla mücadelenin sonuna yaklaşmanın sevinicini yaşıyor. Kent genelinde bulunan 350 köy ve 293 mezranın yolunu defalarca açan ekipler, bugün itibari ile kapalı olan 2 köy yolunu açmak için mücadelelerine devam ediyorlar.

700 bin litre yakıt harcandı

Kış boyunca birçok zorlukla karşılaşan ekipler, çoğu zaman 7/24 esasına göre çalışırken, bazı zamanlarda ise çığ tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. Merkeze bağlı Yücebaş köyünde yaklaşık 6 metreyi bulan kar kalınlığında yol açma çalışması yürüten il özel idaresi ekipleri, bugüne kadar 50 iş makinesinde 700 bin litre yakıt harcadı.

“Mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı oldu”

Yücebaş köyündeki karla mücadele çalışmalarına katılan İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, “Yaklaşık 22-23 gündür ilimizde yağan yoğun kar nedeniyle mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı oldu. Bugün ülkemizin birçok yerinde ilkbahar yaşanırken biz hala karla mücadeleye devam ediyoruz. Bitlis merkeze bağlı Yücebaş köyünde karla mücadelemizi sürdürmekteyiz. Bu mevkide yaklaşık 5,5 ile 6 metre arasında kar kalınlığı bulunmaktadır. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelimizle 26 bin 181 kilometrede yol açmış bulunmaktayız. Bu da tabii ki bize çok büyük külfete mal olmaktadır. Bugüne kadar aralık ayı ile içinde bulunduğumuz mart ayına kadar ortalama 700 bin litre yakın kullanmış bulunmaktayız.

Gecesini gündüzüne katan tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Gerçekten çok büyük bir mücadele verdiler. İlimiz mart ayında çok büyük bir afet yaşadı. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bugün itibari ile kent genelindeki kapalı köy yolumuz 2'dir. Bu köylerimizi de en kısa sürede vatandaşımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

Vahit Olcay

