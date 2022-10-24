6 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken şu ifadeleri kullandı(MSB), "Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz! Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Tek amacı bölgeyi kana bulamak olan teröristleri hak ettikleri şekilde cezalandırmaya devam ediyoruz!



Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/9zwOAXB3IZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 24, 2022

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