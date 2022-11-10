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6 sene geçti ama acısı dün gibi taze

6 sene geçti ama acısı dün gibi taze
6 sene geçti ama acısı dün gibi taze

Mardin'in Derik ilçesindeki terör saldırısında görevi başında şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün annesi Fatma Safitürk, "6 sene geçti ama benim ağlamadığım bir gün bile olmadı” dedi.

6 sene geçti ama acısı dün gibi taze - Tıkla İzle

2015 yılında Mardin'in Derik ilçesine Kaymakam olarak atanan ve teröristler tarafından makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da patlatılması neticesinde şehit düşen Muhammet Fatih Safitürk için duyulan acı, aradan geçen yıllara rağmen hiç dinmedi. Şehidin adı Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane, bulvar, sokak, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatılıp, adına turnuvalar ile festivaller düzenlendi.

"6 sene geçti ama benim ağlamadığım bir gün bile olmadı"

Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, 13 Eylül günü cami çıkışı sonrasında evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Oğlunu kaybetmenin acısını boğazı düğümlenerek anlatan şehit kaymakam annesi, kocasını kaybetmenin de üzüntüsünü yaşıyor.

Burak Can Tokyürek - Orkun Kaya
 

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