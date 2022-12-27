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6 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

6 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi
6 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce Spor Toto Süper Lig’in 15. haftası sonrası 6 Süper Lig ekibinin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Ümraniyespor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Beşiktaş "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca; Trabzonspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Beşiktaş "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verildi.

Corendon Alanyaspor Kulübü idarecisi Mevlüthan Çavuşoğlu'nun 25.12.2022 tarihinde oynanan Konyaspor - Corendon Alanyaspor maçında "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken; Gaziantep FK idarecisi Adnan Erkan'ın Beşiktaş mücadelesinde “talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor ve Gençlerbirliği kulüpleri de "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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