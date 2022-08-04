6 ton buğday çalan şüpheliler yakalandı

Alınan bilgilere göre, zahire pazarında hububat alım satımı yapan Ç.G. adlı esnafın iş yerinin önündeki yığından yaklaşık 6 ton buğday çalındı. Yapılan incelemede şüphelilerin 3 gün arayla olay yerine geldikleri ve çuvallara doldurdukları buğdayları otomobile yükleyerek götürdükleri belirlendi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerden Ö.Ş. ve O.Y. yakalandı. S.Ö. ve D. C.K. adlı şüphelilerin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, Ö.Ş. ve O.Y. adlı şüphelilerin Hamza Akbaş Caddesi'ndeki evden hırsızlık olayının da faili olduğunu tespit etti. 2 şüphelinin ikametinde yapılan aramada 5 adet kurusıkıdan dönme tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile silahlara ait çok sayıda fişek ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Murat Sürücü

İLGİLİ HABER Sıvı yağ hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı