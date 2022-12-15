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6 yaşındaki çocuğa istismar davasında Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

6 yaşındaki çocuğa istismar davasında Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı

6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde hakkında tutuklanması yönünde yakalama kararı verilen Yusuf Ziya Gümüşel gözaltına alındı.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etmişti. Karar sonrası polis, şüphelilerden Kadir İstekli'yi Pendik'te dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel de polis tarafından gözaltına alındı.
Gümüşel ve İstekli'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Cem Güney Kılıç
 

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