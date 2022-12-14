6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesine ilişkin davada sanıklardan Kadir İstekli gözaltında

Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşşel ile anne Fatıma Gümüşel'in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Dini nikahıyla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile müşteki H.K.G.'nin avukatı mahkemeye başvurarak sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, kaçma şüpheleri ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesiyle ilgili soruşturmada Kadir İstekli, Pendik'te gözaltına alındı. Yusuf Ziya Gümüşel'le ilgili arama çalışmaları ise devam ediyor.



Gamze Çevrim - Elyesa Karatepe

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