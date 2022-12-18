6 yaşındaki Elif'in babaannesi tutuklandı

6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in bakımsızlık, aç bırakılma ve eziyet sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen babaanne Cihangül K., dün akşam polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihangül K., ‘işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ali Furkan Çetiner - Abdullah Güçlü

İLGİLİ HABER Hayatını kaybeden Nur Elif’in akrabalarından şok iddialar

İLGİLİ HABER 6 yaşındaki Elif’in ölümüyle ilgili baş şüpheli babaanne yakalandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.