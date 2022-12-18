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6 yaşındaki Elif'in babaannesi tutuklandı

6 yaşındaki Elif'in babaannesi tutuklandı
6 yaşındaki Elif'in babaannesi tutuklandı

Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in ölümüyle ilgili gözaltına alınan babaanne tutuklandı.

6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in bakımsızlık, aç bırakılma ve eziyet sonucu hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen babaanne Cihangül K., dün akşam polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cihangül K., ‘işkence ve eziyet yapmak suretiyle çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ali Furkan Çetiner - Abdullah Güçlü

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