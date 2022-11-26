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6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan DEAŞ'lı yakalandı

6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan DEAŞ'lı yakalandı
6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan DEAŞ'lı yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon neticesinde DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.İ.K. isimli örgüt üyesi yakalandı. Yakalanan firari örgüt üyesi, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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