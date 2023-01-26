6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Said Vakkas Yağcı

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