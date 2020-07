6 yıl sonra çıkan 'Baba' kelimesi hüngür hüngür ağlattı

Almanya'nın Mönchengladbach şehrinde yaşayan Bulgaristan asıllı Türkan ve Numan Shabanov çiftinin 6 yaşındaki çocukları Şaban, aldığı eğitimle konuştu. 3 yaşındayken çevresindekilerle göz kontağı kurmayıp, problemli davranışlar sergileyen Şaban'ı anne ve babası hastaneye götürdü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından Şaban'a otizm teşhisi koyuldu.

3 yıl boyunca Almanya'da farklı kurumlarda eğitim alan Şaban, 6 yaşına gelmesine rağmen ağzından tek bir kelime çıkmayınca ailesi, çocukları için araştırma yapmaya başladı. Shabanov çifti yaptıkları araştırmada Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Atlantis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile karşılaştı. Kurumdaki eğitim ile birçok çocuğun başarısını öğrenen aile, 2019 yılında Türkiye'nin yolunu tuttu. Merkezde Şaban yaklaşık bir haftalık eğitim aldı. İşleri nedeni ile Almanya'ya dönmek zorunda kalan aile, bu yıl tekrar Türkiye'ye gelerek tekrar eğitim merkezinde Şaban'ın eğitim almasını sağladı.

Anne ve babası oğullarının ilk kez konuştuğunu duyunca ağladı.

Merkezde bireysel eğitimin yanı sıra, at terapisi, duyu bütünleme ve oyun terapisi alan Şaban'ın davranışlarında gelişmeler gözlemlenmeye başladı. Eğitimlerin 15. gününde anne ve babası ile oturan Şaban'ın ağzından “Baba” kelimesi çıktı. 6 yıl sonra ilk kez Şaban'ın konuştuğunu gören Shabanov çifti göz yaşlarına boğuldu. O anlar ise aynı masada oturan bir kişi tarafından görüntülendi. Seneler sonra konuşarak anne ve babasına büyük sevinç yaşatan Şaban'ın gelişimini öğretmenleri pasta keserek kutladı.

“Bunu duymak tarif edilmez bir duygu”

Oğlunun ağzından 6 yıldır tek kelime çıkmadığını söyleyen baba Numan Shabanov, “Şaban 3 yaşına geldiğinde muayene oldu. Orada Şaban'ın durumunu fark ettiler. Normal hareketler yapmadığından, göz teması kurmamasından dolayı normal bir çocuk olmadığını anladık. Almanya'da 2 buçuk yıldır eğitim alıyor. Otizm teşhisi konuldu. Hep internet üzerinden daha iyi bir eğitim kurumu bulabilmek için araştırma yaptık. Sosyal medya üzerinden bu kurumu bulduk. Onlarla bağlantı sağladık. Tatilimiz vardı geçen yıl, bir haftalığına deneyelim dedik. Buraya geldiğimizde çocuk 4 gün içerisinde ağzını burnunu gösterip, masada oturmasını, kalkmasını öğrendi. Geçen yıl memnun kaldığımız için tekrar gelme kararı aldık. Eğitimimizin 15. gününde, hiç beklenmedik bir anda ‘baba' kelimesini duyduk. Bunu duymak tarif edilmez bir duygu. Baba kelimesi için elimde olan her ne varsa verirdim.

“Yeniden dünyaya geldik gibi oldu”

Oğlunun konuşmasının tarifsiz bir duygu olduğunu ifade eden anne Türkan Shabanov, “Yeniden dünyaya geldik gibi oldu. 6 yıldır ses çıktısı olmayan Şaban'dan eğitiminin 15. Gününde ‘Baba' kelimesini duymak müthiş bir şeydi. Allah herkese nasip etsin. O kelimeyi duyduğum anda gözyaşlarına boğuldum.Yaşadığım mutluluğu ifade edemiyorum. Çok mutlu oldum. Ne derse desin ama konuşsun diyorduk. Çok şükür, ‘Baba' dedi, inşallah ‘anne' de der. Bütün yakınlarımıza video göndererek Şaban'ın ‘Baba' dediğini söyledik. Benim gibi anneler beni daha iyi anlarlar. Çocuğunuzdan hep, konuşmasını, sesini duymayı beklersiniz. İşte bize de burada nasip oldu. Biz zaten buraya çok büyük umutlarla geldik. Beklediğimizden fazlasını yaşadık. Her an Şaban'dan yeni bir beklentimiz var. Her gün daha iyiye gidiyor. Şaban'ın dikkati daha çok artıyor. Buradaki öğretmenlerin sevgi ile çocuklara yaklaşması, sabırlı davranmaları güzel sonuçlar gösteriyor. Ben ilk harflerini duyduğumda da ağladım. Bu tarif edilemez, anlatılamaz. Çocuğumuzdan 6 yıl sonra ilk defa ‘baba' kelimesini duyduk” diye konuştu.

Murat Kanber - Mustafa Uslu