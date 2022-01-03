6 yılda 50 bin çocuğa ayakkabı giydirdi

Dünyaya gelmeden önce babasını, doğduğu gün de annesini kaybederek devlet korumasında büyüyen Özdemir, kendini çocukları sevindirmeye adadı. Fotoğrafçılık ve organizatörlük yaparak geçimini sağlayan Kadir Özdemir, kendi imkanlarıyla temin ettiği ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara kayıtsız kalmayan hayırseverlerin gönderdiği ayakkabıları Doğu ve Güneydoğu illerindeki köyleri gezerek çocuklara giydiriyor.

Sosyal medya üzerinden büyük kitlelere ulaşan ve hayırseverlerin desteğiyle alınan ayakkabıları yaz kış demeden gönüllü arkadaşlarıyla birlikte köyleri gezerek çocuklara giydirdiklerini belirten Özdemir, 6 yılda yaklaşık 50 bin çift ayakkabı dağıttığını ifade etti.

İsviçre'den hayırsever sanatçı Soner Avseren'in gönderdiği kışlık botları ziyaret ettiği Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçesindeki köy çocuklarına dağıtan Kadir Özdemir, çocuklara oyuncaklar yerine temel giyim ihtiyacı olan ayakkabı dağıtarak sevindirmeyi amaçladığını söyledi. Kış şartlarından dolayı Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyüne ulaşımda güçlük çektiklerini belirten Özdemir, köy muhtarının yardımlarıyla köye ulaşıp çocukları sevindirdiklerini dile getirdi. Özdemir, “Sosyal medyada paylaşım yaptığım zaman çocuklara daha çok yardım geliyor. Gelen yardımlarla köy köy gezip çocukları mutlu ediyoruz. Amacım bütün çocukları mutlu etmek. Bu hafta da Bitlis ve ilçelerindeki köyleri gezdik. 500 tane ayakkabıyı dağıttık. 6 yıldır bu işi yapıyorum, şu ana kadar 50 binden fazla ayakkabı dağıttım. Çocukları mutlu etmek için her yere gidiyorum. Geldiğim yeri unutmadığım için bunu yapıyorum. Çünkü bende yetiştirme yurdunda büyüdüğüm zaman bana bir ayakkabı geldiği zaman dünyalara bedeldi. Bize hediye ve ayakkabı geldiği zaman çok mutlu oluyorduk. Onunla yatıyorduk kimi zaman. Bu yoldan gidiyorum. Paylaşımlar yapıyoruz duyarlı insanlar yardım gönderiyor. Paylaşım yapmak çok güzel bir şey, çocukları mutlu etmek çok güzel bir şey. Reklam yapmıyorum, kimsenin duygularıyla oynamıyorum. Gönderen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir yardım oldu. Bugünde Bitlis, Ahlat ve Hizan'a geldik. Köy köy gezip ayakkabı dağıtıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek, onların mutluluğuna şahit olmak. Çocuklara oyuncak dağıtıp da sevindirebilirim ama ihtiyaç malzemelerini gidermek istiyorum. Onun için ayakkabı dağıtarak çocukları mutlu etmek istiyorum. Çocukları mutlu etmek dünyalara bedel” dedi.

Ahlat ilçesi Kınalıkoç Köyü Muhtarı Nevzat Denizci ve Hizan ilçesi Uzuntaş Köyü Muhtarı Ferhat Malgaç da, kış günlerinde köylerini ziyaret ederek zengin fakir ayrımı yapmadan çocuklara ayakkabı dağıtan ve sevindiren Kadir Özdemir ve arkadaşlarına minnet duyduklarını ifade ettiler.

Ayakkabı hediye edilen köy çocukları ise kendilerini sevindiren ve ayakkabı hediye eden ağabeylerine teşekkür ettiler.

Özkan Olcay - Hakan Okay

