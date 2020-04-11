İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşan 8 yaşındaki Berat Karal, kumbarasında biriktirdiği para ile Milli Dayanışma Kampanyası’na destek oldu.

6 yıldır biriktirdiği kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı - Tıkla İzle

Çayeli ilçesine bağlı Şirinköy'de yaşayan 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Berat Ali Karal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na kumbarasında biriktirdiği para ile destek oldu. 

Berat'ın kumbarasındaki paralar, kampanyaya bağışlanmak üzere jandarma ekipleri tarafından teslim alındı. Paralarını jandarma ekibine teslim eden Berat, vatandaşlara evde kalmalarının mesajını verdi.
Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, Berat'a göstermiş olduğu dayanışma örneğinden ötürü teşekkür etti.

Kubilay Ateş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.