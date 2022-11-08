6 yıldır kayıp oğlu için gözyaşı döküyor

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde yaşayan Emrah Yarar, 6 yıl öne evinden iki bavulunu alarak Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Ancak Yarar'ın ailesi Emrah Yarar'dan Bodrum'a gittikten sonra bir daha haber alamadı. Aradan geçen 6 yıla rağmen ailesi, Yarar'ın hiçbir izine rastlamadı.

Anne Zeynep Yarar (58), 6 yıl önce 1 Mayıs günü Bodrum'a giden oğlunun en son 5 Mayıs'ta bir ATM'den para çektiğini öğrendiklerini, daha sonra da hiçbir yaşam izine rastlanmadığını söyledi. Yayar, “Çamaşırlarını aldı gitti. Oğlum gitme dedim burada iş var gitme dedim. ‘Yok gideceğim' dedi gitti. İki bavul doldurdu telefon geldi koşarak gitti. Ben de arkasından koştum. Birine telefonda 4'te geliyorum dedi. O gidiş bir daha dönmedi. Bodrum'a gitti 6 yıl oldu” dedi.

Anne Zeynep Yarar, “Ölmüş mü kalmış mı bilmiyoruz. Her gün böyle ağlıyoruz. Ölmüş mü yaşıyor mu bileyim yeter. Eve gel herkes seni özledi. Baban, kardeşlerin seni özledi. Eve dön, yaşıyor mu ölmüş mü bilelim” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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