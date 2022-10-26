60 Bin TL fazla para veren kuyumcu parasına kavuştu

Yaklaşık bir hafta önce Adıyaman merkez Sümer Meydanında bulunan bir kuyumcuya gelen ve burada 5 bin 100 İsveç kronunu bozduran Eşref Turan'a, 6 bin 700 TL para verilmesi gerekilirken kuyumcu çalışanı genç yoğunluktan 67 bin 300 TL ödeme yapmıştı. Kendisine fazla para verildiğini anlamayarak 67 bin 300 TL parayla kuyumcudan ayrılan yaşlı adam kuyumcudan ayrılmıştı. İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrası durumu fark eden Eşref Turan, aldığı paralarla kuyumcunun yolunu tuttu. Eşref Turan, kendisine yanlışlıkla verilen 60 bin 700 TL'yi kuyumcu Can Dereci'ye teslim etti. Parasının iade edilmesine oldukça sevinen Can Dereci, Eşref Turan'a teşekkür ederek insanlık ölmemiş'' dedi.

Cihan Kizir



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