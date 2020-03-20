60 yaş üstü müşterilere özel saat aralığı

Koronavirüs'ün en çok etkilediği belirtilen 60 yaş ve üzeri müşterileri için CarrefourSA, bulunduğu AVM'ler içerisinde yer alan mağazaları hariç geri kalan tüm mağazalarını 21 Mart 2020 cumartesi itibarıyla 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece bu yaş grubundaki müşterilerinin marketi en steril halinde ve başka yaş gruplarıyla bir araya gelmeden alışveriş yapmalarına imkan sağlaması için açacak. Ancak 60 yaş üstü müşteriler, dilerlerse günün geri kalanında da market alışverişlerini gerçekleştirebilecekler.

Kasalara cam paravan, müşteriler için 1,5 metre sosyal mesafe kuralı

CarrefourSA, Türkiye'nin 52 ilindeki Hiper, Süper, Gurme ve Mini olmak üzere toplam 630 marketinde üretim ve hizmet alanlarının hijyen koşulları için gerekli tüm önlemleri almasının yanı sıra çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını düşünerek kasalarına cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra, kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak.

E-ticaret tam kapasite hizmet veriyor

CarrefourSA'nın online alışveriş platformu, tam kapasite çalışmasını sürdürecek. İnternet üzerinden aylık ortalama 4 milyon ziyaretçiye hizmet sunan CarrefourSA, içinde bulunduğumuz durum göz önünde bulundurulduğunda aldığı siparişleri, tam kapasite çalışarak müşterilerine ulaştırıyor. Bu süreçte CarrefourSA online alışveriş platformunun kapasitesi hızla artırılıyor.

“Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak kamu görevimizdir”

CarrefourSA olarak çalışanları ve müşterileri için aldıkları önlemleri değerlendiren CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: “Bu zor dönemlerde ‘kamu görevi' bilinciyle hareket ederek ülkemiz adına en ön cephede yer alıyor, halk sağlığı adına önlemlerimizi alıp vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaları için kapasitemizin ötesinde çalışıyoruz. CarrefourSA olarak her bir çalışanımız nezdinde tüm operasyonlarımızı ‘kamu görevi” bilinciyle yerine getiriyoruz. Marketlerimizin hijyenik kalabilmesi tüm alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımız el ve vücut temizliklerine azami ölçüde uyuyorlar, özellikle gün içinde 30 dakikada bir ellerini yıkıyorlar. Bu süreçte 52 şehirdeki 630 marketimiz ve 10.500 çalışanımızla CarrefourSA olarak ne lazımsa yapmaya hazırız.”