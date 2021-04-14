60 yaşındaki Nurhayat Teyze'nin okuma azmi

Tuşba Kaymakamlığı tarafından hizmete sunulan İskele Aile Destek Merkezi, kadınların umudu oldu. Merkezde açılan kurslar sayesinde kadınlar bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile bütçelerine katkı sağlıyor. Dikiş nakıştan kuaförlüğe, giyimden okuma yazma kursuna kadar birçok alanda hizmet veren merkez, kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesine de katkı sağlıyor.

İskele Aile Destek Merkezine gelen 60 yaşındaki Nurhayat Öztekin ise okuma yazma kursuna katılarak günlük hayatta karşılaştığı sorunları aşmak istiyor. Okuma yazma bilmediği için günlük hayatta çok sıkıntı çektiğini aktaran Öztekin, “Telefonu elime alıyorum bir harfi bile bilmiyorum. Bir ismi dahi aramayı bilmiyorum. Bu nedenle kızımdan yardım istiyorum. Bunun yanında hastaneye giderken, tabelaları okurken çok sıkıntı çekiyorum. Bazı yerlerde okuma yazma bilmediğim için kayboluyorum” dedi.

“Okumanın yaşı yoktur”

Eskiden bir kere okuma yazma kursuna katıldığını ancak aklında kalmadığını belirten Öztekin, “Okumanın yaşı yoktur. İnşallah bu sefer okuma yazmayı öğreneceğim. Burası çok iyi oluyor. Hocamız bize hikayeler anlattıracak, şiirler okutacak ve bize okuma yazma öğretecek. Ben bu anlamda bu merkezin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Atilla İdiz

