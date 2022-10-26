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60 yaşından sonra üniversiteyi bitiren 59 mezun kep attı

60 yaşından sonra üniversiteyi bitiren 59 mezun kep attı
60 yaşından sonra üniversiteyi bitiren 59 mezun kep attı

Yaşlılıklarında bireyleri desteklemek için başlatılan ve sorumluluk projesi olan 'Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin 60 yaş ve üzerinde olan öğrencileri, aldıkları eğitimin ardından mezuniyet coşkusu yaşadı. 60 yaşından büyük olan 59 öğrenci, düzenlenen mezuniyet töreninde kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

60 yaşından sonra üniversiteyi bitiren 59 mezun kep attı - Tıkla İzle

Sağlık Bilimleri Üniversitesi koordinatörlüğünde Kadıköy Kaymakamlığı ve Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği çatısı altında, yaşlılıklarında bireyleri desteklemek için başlatılan ve sorumluluk projesi olan Üçüncü Yaş Üniversitesi'nin 60 yaş üzeri öğrencileri mezuniyet coşkusu yaşadı. 60 yaş ve üzerinde olan 59 öğrenci, kendileri için Üsküdar Selimiye Mahallesi'ndeki rektörlük binasında düzenlenen mezuniyet töreninde kep fırlatmanın mutluluğunu yaşadı.

Metin Başar - Onur Hamzaoğlu

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