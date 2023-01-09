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60 yıllık birliktelikleri soba faciasıyla sona erdi

60 yıllık birliktelikleri soba faciasıyla sona erdi
60 yıllık birliktelikleri soba faciasıyla sona erdi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek ölen yaşlı çiftin naaşları kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kirkille Mahallesi Ömerbeyoğlu Sokak'ta meydana gelen olayda İsmail Karayel, anne ve babasından 3 gün haber alamayınca eve geldi. Babası Yaşar (85) ve annesi Zeynep Karayel'i (79) evde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan Karayel, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları kontrollerde yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek üç gün önce öldüklerini tespit etti.

Yasin Erdem - Ersin Turan

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