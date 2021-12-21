600 Afgan sığınmacıya ‘İslami temelli' psikolojik destek verilecek

Türkiye'de yaşayan 600 Afgan'ı içermesi beklenen projede Dr. Mohammad Isaqzadeh ile birlikte Lyla Schwartz ve İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Abbas Hussaini'nin görev yapması planlanıyor. Proje hakkında konuşan Princeton Üniversitesi'nden Dr. Mohammad Isaqzadeh, projenin Türkiye'deki mültecilere yönelik İslami değerlere göre uygulanacak ilk danışmanlık olacağını söyledi. Isaqzadeh, “Ablam ve ailesi, 2015'ten 2016'ya kadar Türkiye'de mülteci olarak yaşadı. Burada kaldıkları süre boyunca Afgan mültecilerin Türkiye'de karşılaştıkları zorluklardan haberdar oldum. Afgan mültecilerin çoğu Afganistan'da aşırı yoksulluktan aile üyelerini ve arkadaşlarını kaybetmeye kadar travmatik deneyimler yaşadı. Bu kişilerin çoğu Türkiye'ye ulaşmak için çok yoğun fiziksel ve psikolojik sıkıntılar yaşarken, kendi dillerini konuşabilen ve onlara psikolojik danışmanlık sağlayan ruh sağlığı uzmanlarına nadiren erişebiliyorlar. Mültecilere temel başa çıkma becerilerini öğretme fikri işte böyle ortaya çıktı” dedi.

“Dualar ve zikir gibi İslami gelenekleri içerecek”

Danışmanlıkta kullanılacak yöntemler hakkında bilgi veren Isaqzadeh, iki tip danışmanlığın söz konusu olduğunu belirterek, “Standart psikolojik danışmanlık, 'Şimdi Başla' adı verilen bilişsel davranışçı terapi müdahalesine dayanmaktadır. Katılımcılara baş etme becerilerini ve depresyon, kaygı ve post travmatik stres bozukluğu (PTSD) ile ilgili olumsuz duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğretir. Program, ABD ve Avrupa'da geniş çapta uygulanmış ve incelenmiştir. İslami temelli danışmanlık, 'Şimdi Başla'dan sonra modellenecek ancak dualar ve zikir gibi İslami gelenekleri içerecek; Allah, tevekkül, sabır gibi kavramlara dayanacak ve hayatta zorluklarla mücadele konusunda Hz. Peygamber'in hayatından dersler alınacaktır" ifadelerini kullandı.

Projenin sonunda "Şimdi Başla" eğitiminin İslami olarak entegre edilmiş versiyonunu alan göçmenlerin zihinsel sağlıklarında önemli bir iyileşme olduğunu tespit etmeleri halinde kendilerini başarıya ulaşmış sayacaklarını belirten araştırmacı Isaqzadeh, "Projenin Müslüman mültecilere yönelik temel ruh sağlığı hizmetlerinin ölçeğini çoğaltıp genişletmek için büyük bir potansiyeli olacaktır. Her cemaatte birkaç psikolog veya danışman bulunurken, her cemaatte bir veya birden fazla imam bulunur. İmamlar, danışmanlık ve baş etme becerileri üzerine kısa bir eğitime katılabilir ve mültecilerin savaşın ve yerinden edilmenin olumsuz psikolojik etkileriyle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olabilir" şeklinde konuştu.

“Afganlar çaresizlikten Türkiye'de”

Isaqzadeh konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Afganlar çaresizlikten Türkiye'de. Ülkeleri 42 yıl savaş ve kargaşa yaşadı. Türk hükümeti ve halkı çok cömert davranmış ve Afganlara inanılmaz bir konukseverlik göstermiş olsa da Afgan mülteciler nadiren Türkçe biliyor ve iş bulma, ailelerini geçindirme konusunda aşırı zorluklarla karşılaşıyorlar. Projenin sonunda 'Şimdi Başla' eğitiminin İslami olarak entegre edilmiş versiyonunu alan mültecilerin zihinsel sağlıklarında önemli bir iyileşme olduğunu tespit edersek başarı elde edilecektir.”