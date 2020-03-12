600 TL'lik alışveriş ile 200 bin TL değerindeki aracı kazandı

Malatya Park Alış Veriş Merkezi, kuruluşunun 10'uncu yılı kapsamında hediye kampanyası düzenledi. AVM'den alışveriş yapan vatandaşların katıldığı kampanyada 22 Şubat günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile 2020 model otomobil, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşayan Onur Ayhan isimli vatandaşa çıktı.

AVM'den 600 TL'lik alışveriş yaparak çekilişe katılan Onur Ayhan, işlemlerin ardından bugün aracına kavuştu. AVM önündeki araç teslim törenine katılan Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavuk, 4 ay önce başlattıkları kampanya sonucunda şanslı müşterinin belirlendiğini ve bugünde aracı teslim ettiklerini söyledi.

Malatya Park Genel Müdürü Yılmaz Arslan ise, “Malatya Park, kentimizin önemli bir değeri. Bizde bu tür kampanyalarla bize verilen desteğe karşılık vermek istiyoruz” dedi.

Otomobil kazanan Onur Ayhan ise, çok mutlu olduğunu ifade ederek AVM yetkililerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Girişim Gurubu Yönetim Kurulu üyesi Kavuk ve AVM Müdürü Arslan tarafından Onur Ayhan'a 2020 model aracı teslim edildi. Ayhan, aracına binerek alkışlarla AVM'den ayrıldı.

Selçuk Dönmez - Numan Güder

