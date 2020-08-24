600 yıllık çınar kurumaya yüz tuttu

Mudanya'ya bağlı Yörükali'de köy meydanındaki çınar kurumaya başladı. Köyle yaşıt olan çınar içten içe çürüyor. Haber verilmesi üzerine 2 yıl önce budama yapılan çınar kurumaya devam etti. Bir kaç yıl öncesine kadar olanca ihtişamıyla göğe yükselen tarihî çınar, her geçen gün bir dalı kuruyarak yok olmaya yüz tutuyor. Köylerinin meydanındaki çınarı kurtarmak için ellerinden geleni yapan, fakat çürümeye engel olamayan köylüler, uzmanlardan tarihî çınarın kurumasını önleyecek bir bakım yapılmasını istiyor.

Yörükali sakinlerinden Halil Tetik, "Köyümüzde tarihî çınarımız 600 yıllık. Bu çınara 2 yıl önce budama yapıldı. Çınar her geçen gün kurumaya devam ediyor. Yetkililerden köyümüzün timsali olan bu çınarı kurtarmalarını istiyoruz" dedi.

Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk

