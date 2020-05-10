600 yıllık geleneğe korana engel olamadı

Türkiye'de sadece Bafra'ya özgü bir gelenek olan ve Ramazan ayının 14.gününü 15. gününe bağlayan gece kutlanan; Selesepet Top Kandil Şenlikleri 7 Mayıs'ta yağmur nedeniyle ertelenerek 9 Mayıs akşamı farklı bir etkinlikle kutlandı. Haydi Çocuklar Balkonlara sloganıyla kutlanan Sele Sepet Top Kandil etkinliğinde, Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Yeniçeri sembollerinden oluşan gösteri ekibi üstü açık otobüs ile müzik ve mani eşliğinde tur atarak balkonlara çıkan çocukları ve ailelerini selamladı. Balkonlardan şenliğe destek veren çocuklar ve ailelerine belediye görevlileri şeker attılar.

Belediye önünden şenlik otobüsünü uğurlayan Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bu sene yine Sele Sepet Şenliğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki virüs olayından dolayı sokağa çıkma yasağı var. Çocuklarımızla beraber sokakta olamıyoruz. Daha önceki şenliklerde çocuklarla sokaklarda beraber yürümüştük. Bu geleneği bu sene de sokağa çıkma yasağına rağmen devam ettirmiş olacağız. İnşallah seneye hep beraber sokaklarda daha coşkulu, daha güzel bir şekilde kutlarız" dedi.

Sele Sepet Şenlikleri iftar yapıldıktan hemen sonra başlar, alınan kat kat kağıt fenerler çıkarılır, ortasına mum yakılır, sokaktaki gruplar halinde toplanan çocuklar, mahalle sakinlerinin kapılarına giderek, "Aç kapıyı ben geldim. Ayda yıl da bir kere, kapına ben geldim. Manisini söyleyerek topladıkları şekerleri, yanlarında taşıdıkları küçük selelere koyarlardı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar balkonlardan şenliği kutladı.

Ahmet Şükrü Uluçay