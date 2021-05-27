600 yıllık tekkede sınavlara hazırlanıyorlar

Balıklı Mahallesi'nde bulunan, 14 yüzyılda imar edilen ve son düzenleme ile Kütahya İmam Hatip Mezun ve Mensupları Derneği'nce (KİHMED) kitap kahveye dönüştürülen tarihi Balıklı Tekkesi, içerisinde bulundurduğu kaynaklar ve manevi havası ile gençlerin uğrak yeri haline geldi. Pandemi döneminde sınavlarına çalışma imkanı bulan ve içerisinde ki 12 bin kitap ile büyük bir kaynak sağlayan kitap kahve öğrencilere büyük olanak sağlıyor.

Tekkenin pandemi döneminde öğrencilerin ders çalışma için tercih ettikleri en uğrak noktalarından birisi olduğunu söyleyen kitap kahve sorumlusu Kaan Kaba, "Burası 600 yıllık bir tekke. KİHMED olarak halka ve öğrencilere hizmet vermekteyiz. Kütüphane içerisinde 12 bin civarında bir kitap kapasitemiz mevcut. Pandemi nedeni ile öğrencilerin ders çalışmak ve kitap okumak amacı ile en uğrak noktalarından biri burası şuanda. Kitap kahve içerisinde ayrıca 4 büyük odamız mevcut gelen gurupları ise bu odalara alarak toplu ders çalışma ve kitap okuma yapabiliyorlar. Pandemi öncesi sabah 10.00 akşam 22.00 şeklinde çalışırken pandemi nedeni ile tedbirleri alarak sabah 11.00 akşam 18.00 arasında hizmet veriyoruz ve pandemi kurallarına uyarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ediyoruz. Şuan bulunduğumuz mekanın tarihi bir yer olması ve sessiz olması nedeni ile vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor. Özellikle üniversite ve KPSS çalışan öğrenciler buraya gelerek derslerine çalışıyor ve günlük 10-15 kişiyi aynı anda kabul edebiliyoruz” dedi.

Pandemi döneminde kütüphanelerde yaşanan sürü sıkıntısından dolayı tarihi tekke gelerek derslerini çalıştıklarını söyleyen öğrenciler ise, sunulan kaynak kitap ve imkanlardan dolayı emeği geçenlere teşekkür ettiler.