602 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının daha kamu kurumlarına ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakını, gazi ve gazi yakını toplam 602 kişinin kamu kurumlarına ataması, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın katıldığı törenle yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törene Bakan Yanık'ın yanı sıra şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın kardeşi Atıf Aybars Yalçın ve babası ile 15 Temmuz gazisi Mücahit Gündoğdu da katıldı. Atanan hak sahiplerinden 200'ünün ataması avukat, biyolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, hemşire, hemşire yardımcısı, kimyager, Kur'an kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, veteriner sağlık teknikeri, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara gerçekleştirildi.

269'unun memur, 107'sinin hizmetli ve 26'sının da sürekli işçi unvanlı kadrolara ataması yapıldı. Bugün ataması yapılan 602 kişiyle birlikte şu ana kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 39'a ulaştı. Atama sonuçları https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

“Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle terbiye edeceğini ve bir uydu haline getireceğini sananlar büyük bir yanılgı içindeler”

Türkiye'yi terörle ve darbelerle tökezleteceğini düşünen güç odakları olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “15 Temmuz hain darbe girişimi, ülkemizin sınırları içinden ve dışından faaliyet gösteren terör odakları, hiçbirine göz açtırmadık, açtırmıyoruz. Ülkemiz sınırları içinde verdiğimiz terörle mücadeleyi sınır ötesine taşıdık; halen büyük bir kararlılıkla operasyonlara devam ediyoruz. Sınırlarımızdan içeri sızan, şehir merkezlerimizde çocuklarımızın hayatına kast eden hainlere kahraman ordumuz gereken cevabı veriyor. 13 Kasım'da Taksim'deki bombalı saldırıyla 2'si çocuk 6 vatandaşımızı hayattan koparan teröristleri ve onları azmettirenleri bu vesileyle bir kez daha lanetliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni terörle terbiye edeceğini ve bir uydu haline getireceğini sananlar büyük bir yanılgı içindeler. Sınırlarımızın hemen ötesinde onlarca yıllardır yaşanan savaşlardan ve karışıklıklardan ülkemizi korumaya, vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyor, maddi manevi her türlü tedbiri alıyoruz” diye konuştu.

“Bugünkü 602 atama ile toplam 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlamış oluyoruz”

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik devletin her türlü imkanının seferber edildiğini ve onların hayatını kolaylaştırmak için sürekli çalıştıklarını söyleyen Bakan Yanık, “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına sağladığımız istihdam kapsamını da sürekli genişlettik. 2002 yılına kadar bu alanda yalnızca 6 bin 315 vatandaşımız istihdam edilmişti. Biz ise bugünkü 602 atama ile toplam 48 bin 39 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurumlarında istihdam edilmesini sağlamış oluyoruz. Bu istihdam alanları, devletimizin teşekkürü olduğu kadar, milletimizin de sizleri şükranla bağrına bastığının önemli bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Karataş - Sadettin Aliusta



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