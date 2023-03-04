İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

62 yıllık emektar römork 'Serviburnu' Deniz Müzesi'nde sergilenecek

62 yıllık emektar römork 'Serviburnu' Deniz Müzesi'nde sergilenecek
62 yıllık emektar römork 'Serviburnu' Deniz Müzesi'nde sergilenecek

Denizlerin 62 yıllık emektarı 'Serviburnu' isimli römork Rize'de hazırlanan Deniz Müzesi'nde sergilenecek.

62 yıllık emektar römork 'Serviburnu' Deniz Müzesi'nde sergilenecek - Tıkla İzle

Rize Belediyesi tarafından merkezdeki Boğaz Mahallesi'nde yapımı devam eden Deniz Feneri Sosyal Tesisi bünyesinde oluşturulan Deniz Müzesi'nde sona yaklaşılıyor. 1961 yılında tersaneden çıkarak Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nde (TDİ) hizmete başlayan ve denizlerin 62 yıllık bir emektarı olan 'Serviburnu' isimli römork inşaatı devam eden sosyal tesisin içerisinde yer alacak. Kafe ve Deniz Müzesi'ni gezmek isteyen vatandaşlar, müzenin emektar parçası 'Serviburnu' isimli römorku de ziyaret edebilecek.

Hasan Fehmi Demir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.