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624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı

624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı
624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı

İslamiyetin en büyük 5 mabedi arasında gösterilen 624 yıllık Bursa Ulu Cami'ye Ramazan mahyası asıldı. Bu yıl yaşanılan doğal afetlerden dolayı birlik mesajı veren Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Camii'nin devasa minareleri arasına Ramazan ayının ilk 15 gününde "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya asıldı.

624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı - Tıkla İzle

Mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne'deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geldi. İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak şekilde minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

Ahmet Berke Erdal-Abdullah Uğur

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