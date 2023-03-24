624 yıllık Ulu Cami'ye asılan Ramazan mahyası geceyi aydınlattı

Mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürüldü. İstanbul ve Edirne'deki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Bursa'ya geldi. İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Bursa'ya getirilen "Ramazan biz olmaktır" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 8 saat süren çalışmada önce mahya asılacak şekilde minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı.

Ahmet Berke Erdal-Abdullah Uğur

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