63 kiloluk dev yayın balığını olta ile yakaladılar

Kayseri'de futbol antrenörü olan Ferhat Bakar ile Hakan Ulutaş, hobi amacıyla gittikleri balık avında kendi boylarından büyük yayın balığı tutarak dikkat çekti. Kızılırmak'ın Amarat köyü kesiminde canlı balık yemi ile oltalarını atan iki isim bir süre sonra oltalarına takılan balık ile büyük bir uğraş içerisine girdi. İkili tam 1,5 saat süre ile oltaya takılan balığı kıyıya çekmek için uğraş verdi. Bu uğraş sonunda mutlu sona ulaşan ikilinin yakaladığı balığın 1 metre 80 santim uzunluğunda ve 63 kilo ağırlığında yayın balığı anlaşıldı. Balığı ağaca asarak yanında poz veren ikiliden daha uzun olduğu gözlenen yayın balığı ilgi odağı oldu.

Ferhat Bakar ile Hakan Ulutaş, ''Hobi olarak neredeyse her hafta sonu balığa gidiyoruz. Canlı balık yemi ile attığımız oltaya gelen balığı 1.5 saatte çekebildik. Bu bizi hem yordu hem de heyecanlandırdı. İlk defa bu büyüklükte bir balık yakaladık'' diye konuştular.

Erhan Kan