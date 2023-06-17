63 saat enkaz altında kalan Gürkan, üniversite sınavına girdi

Hatay'da yaşayan Gürkan Öztürk (18), Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depreme, dershanesine yakın olduğu için Hatay'da kaldığı dedesinin evinde yakalandı. Öztürk'ün kaldığı Ürgen Paşa Mahallesi Altıneller Sitesi B Blok zemin katta bulunan ev, ilk depremde çöktü. Enkaz altında 63 saat geçiren Öztürk, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yaşadığı o korku dolu dakikaları cep telefonuyla da kaydeden Öztürk, kurtarıldıktan sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Ceyhan KYK yurduna yerleştirildi. Burada üniversite sınavına hazırlanan Öztürk, bugün YKS'nin 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne Ceyhan Kasım Ragipoğlu Anadolu Lisesinde girdi.

Sınava girmeden önce İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Öztürk, “Bugün sınava giren bütün arkadaşlarıma öncelikle başarılar diliyorum. Çok zor günler geçirdim. Tabii ki zorlu bir süreçti insan olayın sıcaklığıyla yaşadıklarının zorluğunu anlayamıyor zihinsel olarak gün geçtikçe daha fazla kendime geliyorum” diye konuştu.

Annesi Hezile'nin düşerek belinin kırıldığını da anlatan Öztürk, “Maalesef kaza sonucu annemin sırtını kırıldı ağır bir ameliyat geçirdi ama durumu günden güne iyiye gidiyor. Tüm olanların üst üste gelmesi psikolojik olarak hırpalıyor” ifadelerini kullandı.

Umarım zor zamanların güçlü insanları oluruz”

Endüstri mühendisi olmak istediğini söyleyen Gürkan Öztürk, “Bu şekilde bu sınava girmek istemezdim tabii ki. Bir çocuğumuz hayallerinden çok kaybettikleri için burada umarım zor zamanların güçlü insanları oluruz. Başta depremzede arkadaşlarım olmak üzere herkese boş şans diliyorum. Ben endüstri mühendisi olmak istiyorum. Onun için çalıştım bakacağım artık” dedi.

Umutcan İşledici

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