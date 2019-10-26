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63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi

63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi
63 yaşındaki fanatik taraftar tek başına takımını destekledi

TFF 3. Lig 3. Grup mücadelesinde Nevşehir Belediyespor, Gazi Stadyumunda Muğlaspor’u konuk ederken, konuk ekibin tribünlerde 1 tane taraftarın olması dikkatlerden kaçmadı.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Nevşehir Belediyespor ile karşılaştı. Konuk ekip Muğlaspor için ayrılan misafir tribünlerinde ise tek bir taraftarın olması dikkat çekti. Muğla'dan takımını desteklemek için Nevşehir'e gelen 63 yaşındaki fanatik Muğlaspor taraftarı Levent Bostancı, Muğlaspor için ölmek var dönmek yok dedi. Bostancı, “Muğlaspor için ölmek var dönmek yok. Muğlaspor için canım feda. Her zaman takımının arkasındayım. İşte bu bir fanatiklik, Muğlaspor aşkıdır. Bir Muğlalı olarak takımımı sonuna kadar destekliyorum. Şu an takımın durumu normal. Maç sonunda beraberlik veya galibiyet bekliyorum” dedi.
Nevşehir Gazi Stadyumu'nda oynanan Nevşehir Belediyespor-Muğlaspor maçını ev sahibi ekip Nevşehir Belediyespor 3-0 kazandı.

Coşkun Sağlamdin

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