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63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı
63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı

Kağıthane’de tek başına yaşayan 63 yaşındaki kadının evinden tam 5 kamyon çöp çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen belediye ekipleri, yaşlı kadını emniyete götürdü. Belediye ekipleri, evi boşaltarak ilaçlama yaptı.

63 yaşındaki kadının evinden 5 kamyon çöp çıktı - Tıkla İzle

Kağıthane Nurtepe Mahallesi Çilek Sokak'ta bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, 63 yaşındaki Şerife Güler'in evinden gelen yoğun kokular üzerine belediyeye şikayette bulundu. Eve gelen polis ve belediye ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Yıllar boyunca bulduğu her şeyi biriktiren Şerife Güler'in adeta bir çöp evde yaşadığı ortaya çıktı. Bir süre polis ekiplerine zorluk çıkartan yaşlı kadın uzun uğraşlar sonucunda evinden çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Belediye ekipleri, evdeki çöpleri temizlemek için seferber oldu. Yaklaşık iki saatlik çalışmayla evden tam 5 kamyon dolusu çöp çıkartıldı. Çöplerin temizlenmesinin ardından ev belediye ekipleri tarafından ilaçlandı. Temizliğin ardından evin tekrar yaşlı kadına teslim edileceği belirtildi.  

Murat Horoz - Şeyda Kübra Ayaz

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