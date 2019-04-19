63 yıl önce diktirdiği pantolon, onu yılların terzisi yaptı

Altınordu ilçesinde dükkanı bulunan 73 yaşındaki Muzaffer Karaman, küçük yaşlarda başladığı terzilik mesleğini, ilerleyen yaşına rağmen sürdürmenin haklı gururunu yaşıyor. Küçük yaşlarda, bir terzinin yanında çırak olarak başlayan ve dağdan toplayıp sattığı odunların parası ile kendisine pantolon diktiren Karaman'ın hikayesi burada başlıyor. Diktirdiği kadife pantolon ile mesleğe olan aşkı artan Karaman, geride bıraktığı 63 yıla rağmen dükkanında halen mesleğini sürdürüyor. 3 çocuğu ve 5 torunu bulunmasına rağmen sabahın ilk ışıklarıyla dükkanını açan emektar terzi, iş hayatında teknolojiyi de yakından takip ettiğini belirtiyor.

İlk sermayesi dağdan topladığı odunlar



“Terziliğe ilk heveslenmenin nedeni, daha ilk çırak girdiğim zamanlar diktirdiğim pantolon” diyen Kahraman, “Bir terzi ustamızın yanına ilk çırak olarak girince, üzerimde yırtık giysiler vardı. Ustama, ‘pantolon dikebilecek misin' diye sorunca dikeceğini söyledi. Param olmadığı için dağdan 8-10 yük odun taşıdım ve onları sattım. Parayla keten pantolon için kumaş alıp, ustama diktirdim. O pantolonu giyince terzilik mesleğine olan hevesim arttı. Terziliğe başlamam da bu nitelikle oldu, 63 yıldır da devam ediyor” dedi.

“İmkanlar el verirse ölene kadar devam ettireceğim”

Mesleğe çırak olarak ilk başladığında 14 yaşında olduğunu ve farklı yerlerde çalıştıktan sonra askere gittiğini, dönüşte de kendi iş yerini açtığını belirten Kahraman, “O yeni pantolonu giyince terziliğe çok özenmiştim. Kendi kendime bu sanatı ilerletmeye karar verdim. Bu zamana kadar da her zaman yenilikleri takip ettim. Teknolojiyi de mesleğimde çok kullandım, kullanmaya da devam ediyorum. Allah sağlık ve sıhhat verirse, ölene kadar devam ettirmeyi de düşünüyorum. Mesleğimize şu anda, yeni çıraklar yetişmediği için, hemen hemen benimle yaşıt olan ustalar ile devam ediyoruz. Onlardan sonra da sanatkar yetişmiyor. Terzi çok ama sanatkar çok az. İyi ve güzel bir meslek, bu mesleği öldürmemek gerekiyor. Bizden sonra da bu mesleğin yürümesini istiyoruz” diye konuştu.

Kahraman, yıllar önce hevesle başladığı terzilik hayatında 63 seneyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşarken, şuana kadar birlikte çalıştığı ustalarla el ele vererek işlerini ileriye taşıdıklarını da söyledi.

Selim Kuşcu

