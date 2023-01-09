63 yıldır geçimini meyve suyu satarak sağlıyor

Serik ilçesindeki Aspendos, turizmin başkenti Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği ören yerleri arasında yer alıyor. Antik kentin yanı sıra, tarihte kente su taşımış olan su kemerleri de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Su kemeri yakınına kurulan küçük esnaf ise gelen ziyaretçilere hem el işlerini hem de bahçelerinden topladıkları narenciye ve meyvelerin sularını satarak geçimini sağlıyor.

"63 yıldır burada"

Aspendos Antik Kenti yanında bulunan tarihi su kemerlerinde baba oğul geçimini el işi ve narenciye ürünlerini sıkıp, sularını satarak sağlıyor. Yıllardır sürdürdükleri işi meslek edinen ve 63 yıldır el işi örüp satan 83 yaşındaki Durmuş Yılmaz, "20 yaşımdan bu işi yapıyorum ve seviyorum. Turizmde çocuklarımın yanında el işi örüp satıyorum" dedi.

Cüneyt Arkın'la anısı

Bir anısını da paylaşan Yılmaz, "Burada daha önce Cüneyt Arkın ve Mine Mutlu ile film çektik. Film de rol gereği Cüneyt Arkın ile kavga ettik. 1 ay burada arkadaşlık ettik, ölünce çok üzüldük. Çok güzel ata binerdi, at giderken atlayıp iner binerdi. Çok cesur biriydi. Halkı biriktirip herkesin filmde görünmesini isterdi. Filmde burada düğünde gelin alması yaptı. Beraber burada zamanlarımızı geçirdik" diye konuştu.

Mehmet Demirci

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