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6,5 aylık hamile kadın koronaya yenildi, bebeği operasyonla alındı

6,5 aylık hamile kadın koronaya yenildi, bebeği operasyonla alındı
6,5 aylık hamile kadın koronaya yenildi, bebeği operasyonla alındı

Bursa'da hamile kadın, bir ay önce yakalandığı korona virüse yenik düştü. Annenin karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı. Bebek kuvözde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Mudanya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan'ın hamile gelini Özgen İlhan (25), bir ay önce koronaya yakalandı. Durumu ağırlaşınca entübe edilen genç kadının karnındaki 6,5 aylık bebeği alındı. Genç kadın bir aydır verdiği mücadeleyi kaybederek hayatını kaybetti. Geride acılı bir eş ve 2 çocuk bırakan genç kadının cenazesi Mudanya'nın Mürsel köyünde kılınan cenaze namazını müteakip köy mezarlığına defnedildi. Cenazede Özge İlhan'ın eşi Burak İlhan ayakta durmakta güçlük çekti. Cenazeye Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi de katıldı.

Genç kadının 6,5 aylık bebeği ise kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.





Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk
 

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