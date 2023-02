'65 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi kaçtı' iddiası

Adana Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı depremde çöktü. Çöken 32 daireli binada arama kurtarma çalışmaları halen sürerken şu ana kadar 65 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı öğrenildi. En az 65 kişinin yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat'ın sahibi Hasan Can Alpargün'ün 7 yıl önce verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da, “Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık” sözleriyle pazarladığı belirtildi.

Şirketin genç patronu bir reklam çalışması olarak verdiği röportajda ise, “Sıra dışı bir mimar, Hasan Can Alpargün” diye kendini anlatılmıştı. İnşaat şirketinin internetteki sayfasına girilemezken, baba Hasan Alpargün ve oğlu Hasan Can Alpargün'ün yakınları, ikilinin deprem günü apar topar Kıbrıs'a kaçtığını öne sürdü.

16 katlı apartmanda 32 daireli apartman da toplam da 92 kişinin yaşadığı da öğrenildi.

