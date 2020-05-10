65 yaş üstü vatandaşlar için parklar ve banklar dezenfekte edildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirlenen gün ve saatte dışarı çıkabileceklerini açıklamış, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile de detayları kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu kapsamda 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkabilecek. Karar dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkmaya hazırlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için parklar ve oturma gruplarını dezenfekte etti.



Konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Başımızın tacı yaşlılarımızın sağlıklı bir şekilde dışarıda vakit geçirebilmeleri adına ekiplerimizi seferber ettik. Dezenfekte çalışmalarımız dışarıya çıkmanın serbest olduğu günde de devam edecek” denildi.Orkun Kaya