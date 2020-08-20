65 yaşındaki Felemez dede günde 3 ton sebze pazarlıyor

Muş Ovasında çiftçilikle uğraşan 40 yıllık çiftçi Felemez Yeşilyayla, 40 dönüm alanda ekimini yaptığı sebzeleri çevre illere gönderiyor. 7 çocuk babası Yeşilyayla, çocukları ve 9 işçisiyle birlikte günde 3 ton sebze topluyor. Bahçeden toplanan domates, biber, salatalık, patlıcan, kabaklar Yeşilyayla tarafından Muş, Bingöl, Erzurum ve ilçelerine dağıtılıyor. 40 dönüm alanda sebze ektiğini anlatan 65 yaşındaki Felemez Yeşilyayla, bahçeye domates, patlıcan, biber ve salatalık ektiğini söyledi. Günde 1,5 ton sebzeyi Muş Sebze ve Meyve Haline verdiğini ifade eden Yeşilyayla, “Haftada 3-4 defa Bingöl'e, Erzurum Karayazı'ya sebze götürüyorum. Bu sebzelerin çuvalını 10 liraya veriyorum. Bir çuvalda 6 kilogram patlıcan, 5 kilogram da biber var. Burada şu anda 9 kişi çalışıyor. Sebzeleri hal ve çevre illere götürüyoruz. Muş'a hibrit tohumunu ben getirdim. Muş'ta benim gibi sebze bahçesi eken yok. Şu an 230 dönüm pancar ekimim var. Sebze bahçemde dönüm başına 6-7 ton arasında sebze topluyoruz” dedi.

Uğur Ulu