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65 yaşındaki kayıp kadın bulundu

65 yaşındaki kayıp kadın bulundu
65 yaşındaki kayıp kadın bulundu

Denizli’de hayvan otlatmaya giden ancak ortadan kaybolan 65 yaşındaki kadın, yaklaşık 24 saat sonra evinden 15 kilometre uzakta geçici hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Sultan Uzunel (65), hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Uzunel'den haber alınamayınca ve otlatmaya götürdüğü hayvanları da bulunamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma öncülüğünde AFAD, TRAC, AKUT, DAK ve İHH ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uzunel yaklaşık 24 saatin sonunda kaybolduğu mahalleden 15 kilometre ilerideki dağlık arazide bulundu. Yaşlı kadının geçici hafıza kaybı yaşadığı ve geçmişe dair bir şey hatırlamadığı öğrenilirken, Uzunel sonrasında olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Semih Can Yılmaz-Fadıl Pişkin
 

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